Endüstri 4.0 Zirvesi Taksim’de Geri Sayımı Başladı

World Media Group’un Genel Yayın Yönetmeni ve Endüstri 4.0 Türkiye Koordinatörü olan Kaplan, beşinci kez gerçekleştirilecek zirvenin 26 Aralık 2025 Cuma günü Taksim Square Otel’de düzenleneceğini açıkladı. Kaplan, “Türkiye’de Endüstri 4.0’ın öncüsü olan birçok büyük firmanın sunumlarının yer alacağı bu etkinlik dizisinin bu yıl beşincisini organize ediyoruz. Çeşitli fikirlerin tartışılması geleceğimiz için umut veriyor” şeklinde konuştu. Etkinliğin bu yılki ana teması “Toplum 5.0” olarak belirlendi. Kaplan, “Bu yıl gelişmekte olan üretim teknolojilerinin topluma olan etkilerini ele alacağız” sözleriyle zirvede işlenecek konular hakkında şu bilgileri paylaştı:

ETKİNLİĞİN TEMALARI

– Nesnelerin İnterneti (IoT)

– Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ve Karma Gerçeklik (MR)

– Makine Öğrenmesi (ML) ve Yapay Zeka (AI)

– 5G teknolojisi ve sanayi üzerindeki etkileri

– Sürdürülebilirlik: Fosil yakıtlar, elektrik, karbon ve hidrojen üzerine enerji tartışmaları

KATILIMCI YOĞUNLUĞU ARTACAK

Kaplan, Taksim Square Otel’de düzenlenecek Endüstri 4.0 Zirvesi’nin bu yıl daha fazla katılımcı ile gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca, bu yıl etkinlik formatında da değişiklikler yapılacağını belirtti. Sunumların yanı sıra bir ödül töreninin de yapılacağı belirtildi. Seçici kurulun, üniversitelerden, sektörün sivil toplum kuruluşlarından ve öncü firmalardan oluştuğu vurgulandı. Seçici kurulumuz, belirlenen üç lokomotif firmaya “Endüstrinin Yıldızları” ödülleri verecek. Ek olarak, yine belirlenen üç KOBİ’ye “KOBİ’nin Yıldızları”, ve üç üniversiteye de “Ar-GE’nin Yıldızları” ödülleri dağıtılacak. İnternet TV kanalı zirveyi canlı olarak yayınlayacak ve etkinliğe katılamayanlar buradan takip edebilecek.