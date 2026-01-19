Alex De Souza’ya Operario’da Görevden Alma Kararı

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle kazıyan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde zor bir dönemden geçiyor. Daha önce Süper Lig takımı Antalyaspor’u çalıştıran 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, en son ülkesinin Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario’nun yönetimindeydi. Operario, 2025 Serie B sezonunu 48 puanla 12. sırada tamamladı. Ancak bu ay başlayan Paranaense Eyalet Ligi’nde beklenmeyen sonuçlarla karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 4 maçta yalnızca 1 puan alarak ligin sonuncusu oldu.

SON MAĞLUBİYET AYRILIĞI GETİRDİ

Operario’nun deplasmanda Sao Joseense’ye 1-0 kaybetmesinin ardından kulüp yönetimi harekete geçti. Bu kaybın akabinde teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılmasına karar verildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Alex de Souza ile karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılığının gerçekleştiği ifade edilirken, yeni teknik direktör arayışlarının başladığı bildirildi.

ALEX’TEN VEDA MESAJI

Ayrılığın ardından sosyal medya platformunda bir açıklama yapan Alex de Souza, “Kulübün daha iyi sonuçlar alması ve gelişim sürecini sürdürebilmesi adına destek vermeye devam edeceğim. Bu dönem, çok çalıştığımız, fedakârlık yaptığımız ve öğrendiğimiz aylarla doluydu.” ifadelerine yer verdi.

OPERARIO KARNESİ

Alex de Souza, Operario’nun teknik direktörlüğü süresince toplam 29 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

