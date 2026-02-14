Terim’den Çarpıcı Açıklama: Her Şeye Hazırlıklı Olun

Türk futbolunun tanınmış simalarından biri olan 72 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. “Hani derler ya, çok yakında” ifadesiyle bir video paylaşan Terim, önemli mesajlar verdi. “Geleceğe bir miras bırakmak” vurgusunu ön plana çıkardı.

Futbolun değişik alanlarında uzun yıllar hizmet ettiğini belirten Terim, videoda şu ifadeleri kullandı: “Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım. Buradaki mottom yeni nesile pusula olmak. Geleceğe de bir miras bırakmak… Lider güçlü gözükme değil, güçlü olmaktır.”

GÜÇLÜ OLMAK ÖNEMLİ

Tecrübeli teknik adam, açıklamalarında mesajlarının devam edeceğini belirterek, “Bazen hatırlatmak gerekiyor, unutuluyor. Burada da birçok şeyi hatırlatacağım bazı kimselere. Buradan her şeye hazırlıklı olun. Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir,” şeklinde konuştu.