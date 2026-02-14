İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş Hiçbir Ülkeye Faydası Olmaz

iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-savas-hicbir-ulkeye-faydasi-olmaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarın önemini vurgulayarak savaşın hiçbir ülkeye yarar sağlama potansiyelinin bulunmadığını ifade etti. Pezeşkiyan, mevcut durumla ilgili görüşlerini paylaşmak üzere düzenlenen Uluslararası Demir ve Karayolu Koridorlarında Yatırım Fırsatları Konferansı’nda konuştu. “Kan dökerek bir yere varılamaz” ifadesini kullanarak, barışın sağlanması için gereken diplomatik çabaların önemine dikkat çekti.

DİPLOMASİK GİRİŞİMLERE TEŞEKKÜR

Bölgedeki güvenliğin sağlanması adına çaba gösteren liderlere teşekkür eden Pezeşkiyan, “Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz” dedi. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar ve Pakistan’ın gösterdiği çabaların altını çizen Pezeşkiyan, “Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok” şeklinde konuştu.

TİCARET VE ULAŞIM KORİDORLARI

Pezeşkiyan, ulaşım ve ticaret koridorlarının geliştirilmesinin hem güvenlik hem de refah açısından hayati olduğunu belirtti. “Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz” dedi. Ayrıca, İran’a yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde karşılıklı kazanç ilkesini esas alacaklarının altını çizdi.

