Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

kuzey-marmara-otoyolu-nda-feci-kaza-surucu-hayatini-kaybetti

KUZAY MARMARA OTOYOLU’NDA KAZA: SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde yaşanan trajik bir kaza sonucunda, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak gişelere saplandı. Olayda, aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Karasu Gişeleri’nde gerçekleşen bu kazada, Yasin Çelik (32) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazanın etkisiyle araç alev aldı ve sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yangın, Otoyol Jandarması ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın bildirilmesinin hemen ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Feci kazada otomobilin içinde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücü, itfaiye tarafından aracından çıkarıldı. Kaza sonrası telaşla bölgeye gelen yakınları, durumun ciddiyeti nedeniyle sinir krizi geçirdi.

KONTROLLÜ TRAFİK AKIŞI SAĞLANDI

Kaza sonrasında trafik, kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ülke Genelinde Uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı, devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" ile artık satılık taşınmaz ilanlarını da doğrulamaya başladı. Uygulama ülke genelinde hayata geçirildi.
Gündem

İznik Gölü’nde Çekilme Riskine Dikkat Çekildi

İznik Gölü'nde yaşanan su seviyesindeki düşüş, son yağışlara rağmen devam ediyor; bu durum bölgedeki çiftçileri ve esnafı endişelendiriyor.
Gündem

Rusya’dan Navalnıy İddialarına Sert Tepki Geldi

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirli ok kurbağalarının toksiniyle öldüğü iddialarını, Batı'nın dikkatini başka yöne çekme çabası olarak değerlendirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek ve Gazze'deki ateşkesin gelişimini görüşecek.
Gündem

Fenerbahçe Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü: Aktürkoğlu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 22. haftada Trabzonspor'u 3-2 yenerek liderlik mücadelesine devam etti. Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası Galatasaray demesi ise sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.