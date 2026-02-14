Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

KUZAY MARMARA OTOYOLU’NDA KAZA: SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde yaşanan trajik bir kaza sonucunda, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak gişelere saplandı. Olayda, aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Karasu Gişeleri’nde gerçekleşen bu kazada, Yasin Çelik (32) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazanın etkisiyle araç alev aldı ve sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yangın, Otoyol Jandarması ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın bildirilmesinin hemen ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Feci kazada otomobilin içinde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücü, itfaiye tarafından aracından çıkarıldı. Kaza sonrası telaşla bölgeye gelen yakınları, durumun ciddiyeti nedeniyle sinir krizi geçirdi.

KONTROLLÜ TRAFİK AKIŞI SAĞLANDI

Kaza sonrasında trafik, kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.