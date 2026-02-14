Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye Vurgusu ve Hedefleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin yazılı açıklamasında, MHP’nin Türk siyasi hayatındaki 57 yıllık onurlu yolculuğunun yıl dönümü nedeniyle tüm mensuplarını selamlayarak, “Şanla Şerefle nice 57 yıllara diyorum” ifadelerini kullandı. Yurt içinde ve yurt dışında, programlarını takip eden herkese teşekkür eden Bahçeli, “Türk ve Türkiye yüzyılının başında, 57’nci yılımız hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Bu yolculuğun, vatanına sahip çıkanların onurlu yürüyüşü olduğunu vurguladı.

İLK GÜNKÜ AZİM VE KARARLILIK

Bahçeli, siyasi tarih boyunca üç hilali taşımış tüm dava arkadaşlarına teşekkür ederek, Türk milletine hizmette azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Partinin ilkelerinden ve ülkülerinden asla ödün vermediklerini ifade eden Bahçeli, “İmanla direndik, inançla güçlendik” dedi. Devletin bekası ve milletin huzuru için gösterilen çabaların sonucunu gördüklerini ifade ederek, bu günlere başarılı bir şekilde geldiklerini vurguladı.

1969’DAN BUGÜNE

1948 yılında Millet Partisi ile başlayan süreç, 9 Şubat 1969’da Adana’da başlamış olup, Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşmüştür. Bahçeli, bu süreçteki öncelikli mücadelenin milli bekanın korunması olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Türk milletinin büyük geçmişine layık bir gelecek inşa etme yükümlülüğünün bilincinde olduğunu ve bu hedeflerle hareket ettiğini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Bahçeli, Türkiye’nin milli birliğini güçlendirmenin önemini vurgulayarak, terörsüz bir Türkiye hedefine dikkat çekti. “Türkiye’yi tehdit eden gelişmelere karşı daha güçlü mukabele edebilmek” amacıyla bir arada olmanın gerekliliğini dile getirdi. Terörsüz Türkiye hedefinin, Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesi olduğunu söyledi.

2053 VE KÜRESEL LİDERLİK HEDEFİ

Söylemlerine devam eden Bahçeli, 2053 yılında Türkiye’nin süper güç haline gelmesi için uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlendiğini aktardı. Bu hedefler, üç ayrı dönemden oluşacak olup, her biri Türkiye’nin küresel liderlik için önemli aşamalarını ifade ediyor. Bahçeli, 2071 yılına kadar cihan ve uzay hakimiyeti hedefinin peşinden koşacaklarını belirtti.

BİRİLİK, DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, devlet içerisinde varlığı tehdit eden her türlü yapının üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu vesileyle, ihanetlere karşı dikkatli olup, mazlumların yanında durmanın önemine vurgu yaptı. Önümüzdeki yüzyılda Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı eliyle inşa edileceğini belirterek, azimle hedeflerin peşinden koşacaklarının altını çizdi.

Konuşmasını sonlandırırken Bahçeli, katılımcılara teşekkür etti ve MHP’nin geleceği için dualar talep etti. “Milliyetçi Hareket Partisi’nin daha nice 57 yıllara aynı heyecan ve coşku ile erişmesini temenni ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu düşüncelerle konuşmasını sonlandıran Bahçeli, “Her birinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.