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Aleyna Tilki’den Lvbel C5’in Şarkısına Destek!

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ALEYNA TİLKİ’DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Aleyna Tilki, Lvbel C5’in “HavHavHav” isimli şarkısını beğendiğini ifade etti. Sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açan ve sözleri sebebiyle eleştirilen “HavHavHav” şarkısı, son günlerde CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikâyet konusu oldu. Gençlere olumsuz örnek oluşturduğu belirtilerek, Lvbel C5 rumuzuyla bilinen Süleyman Burak Bodur’u şikâyet eden bazı kişiler, “HavHavHav” şarkısının yayından kaldırılmasını istedi.

ŞARKIYI EĞLENCELİ BULUYOR

Birçok ünlü isim tarafından eleştirilen “HavHavHav” şarkısına, Aleyna Tilki’den destek geldi. Muhabirlerin “Turabi” isimli tartışmalı şarkıyı sorması üzerine, “Yok denk gelmedim, hiç görmedim” yanıtını verdi. Lvbel C5’in dikkat çeken şarkısı hakkında ise, “Onu biliyorum, eğlenceli bir şarkı. Ben çok eğlendim şarkıyı dinlerken. Herkes eleştiriliyor. Bence herkes içinden geleni yapmalı. Günün sonunda kolektif bir eğlence çıkıyorsa bence sıkıntı yok” açıklamasını yaptı.

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