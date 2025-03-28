Aleyna Tilki İçin Şantaj Davası Açıldı

ŞANTAJ VE TEHDİT İDDİALARI

Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, sanık İbrahim Y., Aleyna Tilki’nin sadece adli makamların erişebileceği kişisel verilerini, ev adresi ve TC kimlik bilgileri gibi bilgilerle birlikte ele geçirdi.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA ŞANTAJ

İddialara göre, İbrahim Y. sosyal medya üzerinden Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ile irtibat kurdu. Bu bilgileri üçüncü kişilere yayıp yayıp şantaj yapacağını belirtti ve ardından çeşitli sosyal medya hesapları aracılığıyla bu bilgileri yaydığı tespit edildi.

SANIKTAN AÇIKLAMA

Sanık, hakkındaki suçlamaları inkar ederek, “Tilki’nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı” dedi. Ancak savcılık, sanığın kişisel verileri hukuka aykırı biçimde ele geçirip yaydığını ve bu durumun delillerle kanıtlandığını vurguladı.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık, İbrahim Y.’nin “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti. Davanın ilerleyen duruşmalarında sanığın alacağı ceza netleşiyor.