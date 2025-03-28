Aleyna Tilki’ye Şantaj Davasında Hapis Talebi

KİŞİSEL VERİLERİN ELE GEÇİRMESİ

Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, sanık, Aleyna Tilki’nin yalnızca adli makamların erişebileceği ev adresi ve TC kimlik bilgisi gibi kişisel verilerini ele geçiriyor.

ŞANTAJ VE TEHDİT SUÇLAMALARI

İddialara göre, İbrahim Y., sosyal medya aracılığıyla Aleyna Tilki’nin babası ve asistanına ulaşıyor. Bu bilgileri üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapıyor ve ardından farklı sosyal medya hesapları üzerinden bilgileri yaydığı tespit ediliyor.

SANIKTAN SAVUNMA

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Tilki’nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı” diyor. Ancak savcılık, sanığın kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip yaydığını ve bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtiyor.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık, İbrahim Y.’nin “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor. Davanın ilerleyen duruşmalarında sanığın alacağı ceza netleşecek.