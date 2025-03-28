Aleyna Tilki’ye Şantaj İçin Hapis İstemi

PERSONAL VERİLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, sanık, Aleyna Tilki’nin yalnızca adli makamların erişebileceği ev adresi ve TC kimlik bilgisi gibi kişisel verilerini ele geçirdi.

ŞANTAJ VE TEHDITLER

İddialara göre, İbrahim Y., sosyal medya üzerinden Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ile iletişime geçti. Bu bilgileri üçüncü kişilere dağıtacağını söyleyerek şantaj yaptı ve daha sonra farklı sosyal medya hesapları aracılığıyla bilgileri yaydığı tespit edildi.

SANIK ÇIKTIĞI SAVUNMA

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Tilki’nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı” diye belirtti. Fakat savcılık, sanığın kişisel verileri hukuka aykırı yoldan ele geçirip yaydığını ve bu durumun delillerle kanıtlandığını vurguladı.

SAVCILIKTAN HAPİS TALEBİ

Savcılık, İbrahim Y.’nin “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Davanın ilerleyen duruşmalarında sanığın alacağı ceza netleşecek.