Ali Babacan’dan İmralı Mesajına Yorum

TARİHİ GÜNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Türkiye’de tarihi bir gün yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü ile ilgili silah bırakma ve tasfiye olma çağrısı ardından önemli adımlar atıldı. DEM Parti heyeti, İmralı’da gerçekleştirdiği ziyaretin akabinde Abdullah Öcalan’ın mesajını kamuoyuna duyurdu. Terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, mesajında PKK’ya kendini feshetme çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu çağrıyı değerlendirirken, “Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum” şeklinde konuştu. Babacan, PKK’nın silah bırakarak varlığını sona erdirmesinin tarihi bir gelişme olacağını belirtti. Ayrıca, “Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

DEMOCRATİK ÇÖZÜM YOLU

Babacan, Türkiye’nin meselelerini demokratik siyasi zeminde masaya yatırarak çözme yeteneği ve olgunluğu gösterdiğini vurguladı. Türkiye’de demokratik standartların yükseltilmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı bir şekilde ulaşmak için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.