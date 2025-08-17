Ali’den 3 Gün Sonra Cansız Beden

ALI BERBER’İN KAYBOLMASI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Kumbağ Mahallesi’nde 13 Ağustos’ta serinlemek için denize giren Ali Berber kayboldu, iki arkadaşı ise boğulma tehlikesi yaşarken kurtarıldı. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Berber’in bulunması için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleri denizde ve karada arama çalışmaları yürüttü.

CENAZESİ KALDIRILDI

Bugün düzenlenen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Berber’in cansız bedeni Dut Limanı mevkisinde tespit edildi. Ali Berber’in cenazesi hastane morguna götürüldü.