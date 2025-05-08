Ali Koç’dan Açıklama: “Seçime Gitmiyoruz”

FENERBAHÇE KULÜBÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’de şampiyonluk iddiasının düşmesiyle beraber camiada gerilimin arttığı bir zamanda, Başkan Ali Koç’un TRT Spor’daki açıklamalarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı. 8 Mayıs 2025 sabahında “Başkanımız Ali Y. Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu” şeklindeki paylaşım, hızlı bir şekilde yüzlerce yorum aldı ve büyük bir etkileşim yarattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç’a karşı hem tepki gösterdi hem de destek mesajları yolladı.

ALİ KOÇ’TAN NET AÇIKLAMALAR

Ali Koç, TRT Spor’da katıldığı canlı yayında, Beşiktaş maçı sonrası artan istifa çağrılarına ve olağanüstü seçim taleplerine cevap verdi. Koç, “Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu Toplantısında bundan sonraki süreç için ne dediysek aynı noktadayız” diyerek, seçime gitmeyeceklerini bir kez daha ifade etti. Bu açıklamalar, taraftarlar arasında çeşitli tartışmalara neden oldu. Koç, aynı zamanda kulübün finansal durumunun düzeldigini ve sportif başarı için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

SOSYAL MEDYADA TARAFTAR REAKSİYONU

Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, hızla yüzlerce yorum aldı. X platformunda bazı taraftarlar, Koç’un 7 yıllık başkanlık döneminde Süper Lig şampiyonluğu kazanamamasını eleştirerek istifa çağrısı yaptı. Bazı taraftarlar ise “Ali Koç istifa! Fenerbahçe’ye yazık ettiniz” ve “Aziz Yıldırım geri dönmeli” şeklinde yorumlarla tepkilerini açığa çıkardı.

TARAFTARIN SABRI TAŞTI

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a 1-0 yenilmesi, taraftarların sabrını zorladı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda “Ali Koç istifa” ve “Aziz Yıldırım” tezahüratları duyulurken, yönetim içinde olağanüstü seçime gidilmesi konusunun ağırlık kazandığı iddia edildi. Fakat Koç’un katı tavrı, bu beklentileri boşa çıkardı. Camiada öne çıkan isimler, seçimin herkes için rahatlatıcı olabileceğini savunsa da, Koç, görevinde devam etme konusunda kararlılığını sürdürüyor.