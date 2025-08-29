Ali Koç Döneminde 11 Teknik Direktör

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görev süresi zarfında sarı-lacivertli takımda birçok kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Bu süreçte, hem geçici çözümler hem de uzun vadeli projeler hedeflendi fakat birçok teknik adamla işbirliği sona erdi. Başkan Koç’un liderliğinde, Fenerbahçe toplamda 11 farklı teknik direktörle çalıştı.

11 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR

Ali Koç dönemi içerisinde göreve gelen teknik direktörlerin listesi ise şöyle:

– Philipp Cocu – (4 ay)

– Erwin Koeman – (Geçici)

– Ersun Yanal – (14 ay)

– Zeki Murat Göle – (Geçici)

– Tahir Karapınar – (Geçici)

– Erol Bulut – (8 ay)

– Zeki Murat Göle – (Geçici)

– Emre Belözoğlu – (Geçici)

– Vitor Pereira – (6 ay)

– İsmail Kartal – (6 ay)

– Jorge Jesus – (12 ay)

– İsmail Kartal – (12 ay)

– Jose Mourinho – (14 ay)