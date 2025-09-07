Ali Koç, Mourinho’nun Ayrılığını Açıkladı

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak seçimler öncesi kongre üyeleri ile bir araya geldi. Koç, Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği programda, camianın son dönemdeki gündemine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Başkan, kısa bir süre önce görevden alınan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılık gerekçesine de değindi.

MOURINHO’NUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Koç, Portekizli teknik adamın gönderilme gerekçesi hakkında ilk kez konuştu. Benfica maçı sonrası geçtiğimiz yıl oynanan futbolun devam edeceği hissini uyandırdığı için Mourinho’nun görevine son verildiğini belirtti. Koç, “Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık.” dedi.

Ali Koç’un konuya dair ifadeleri şöyle: “Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ancak sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”