Ali Koç, MOURINHO’nun GÖNDERİLME NEDENİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu ay yapılacak seçimler öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç, Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen programda, kulübün son dönemdeki gündemleriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özellikle kısa bir süre önce görevden alınan ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılış sebebine de değindi.

NEDEN MOURINHO’YU GÖNDERDİK?

Portekizli teknik adamın gönderilmesine dair ilk kez bilgi veren Koç, Benfica maçından sonra geçen yılki performansın devam edeceği izlenimini uyandırdığı için Mourinho ile yolları ayırdıklarını belirtti. Koç, “Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık,” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, konuyla ilgili açıklamalarında şu şekilde konuştu: “Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Ama sezon sonunda daha baskın bir futbol oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamayı hedefliyoruz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu, bana geçen yılın futbolunun devam edeceği hissini verdi. Geldiğimiz noktada bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu tarz bir futbol Avrupa’da başarılı olabilir, ancak Türkiye’de çoğu maçta üstünlük sağlamamız gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”