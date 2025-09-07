Ali Koç, Mourinho’nun gönderilme nedenini açıkladı

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, bu ay yapılacak olan seçimler öncesi kongre üyeleri ile bir araya geldi. Koç, Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı bir etkinlikte, camianın son dönemdeki gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle kısa süre önce görevine son verilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılık sebeplerine değindi.

MOURINHO’NUN GÖNDERİLME NEDENİ

Portekizli teknik adamın gönderilmesine neden olan sebepler hakkında ilk kez konuşan Koç, Benfica maçı sonrası geçen sene oynanan futbolun sürmesinin istenmediği hissini verdiği için Mourinho’ya veda ettiklerini belirtti. Koç, “Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ali Koç, konunun detaylarına inerek, “Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonuna geldiğimizde daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.” dedi.