Ali Koç: Osimhen Bize Hiçbir Teklif Edilmedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor’da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gündemle ilgili yorumlarını paylaşan Koç, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen hakkında düşüncelerini aktardı. Koç, sezonun başında bu oyuncunun kendilerine teklif edilmediğini belirtti.

OSIMHEN BİZE TEKLİF EDİLMEDİ

“Victor Osimhen gibi bir golcü alacak mısınız? Sezon başında size önerildi mi?” sorusuna yanıt veren Koç, “Biri tuzak, biri samimi soru! Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York’tan Londra’ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan’a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyatı arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray’a nasip oldu.” dedi.

FORVET İHTİYACIMIZ VAR

Osimhen’e övgülerde bulunan Koç, forvet pozisyonuna duyulan ihtiyacı vurguladı. “Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir.” şeklinde ifade etti.

HARCAMA LİMİTİNE DİKKAT

Ali Koç, “Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!” diyerek transfer süreci hakkında bilgi verdi.

GALATASARAY’IN ŞANSI

Galatasaray’ın bu konudaki şanslı olduğuna dikkat çeken Koç, “Osimhen konusunda şans Galatasaray’a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi.” şeklinde konuştu.