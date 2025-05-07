Ali Koç: Osimhen Bizimle Asla Görüşülmedi

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor’da gündeme ilişkin kıymetli ifadeler paylaştı. Koç, Galatasaray’ın dikkat çeken oyuncusu Victor Osimhen hakkında da düşüncelerini aktardı. Sezonun başında Osimhen’in kendilerine sunulmadığını belirtti.

TEKLİF EDİLMEDİ

Koç, “Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başı size önerildi mi?” sorusuna, “Biri tuzak, biri samimi soru! Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi” şeklinde cevap verdi. O gün New York’tan Londra’ya indikten sonra bir süre dinlendiğini, ardından gelen mesajların kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Osimhen’in Suudi Arabistan’a gitmekte olduğunu ve Napoli Başkanı’nın son dakika fiyat artırdığını aktardı. Koç, “Rakâm büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray’a nasip oldu” ifadelerini kullandı.

ÖVGÜLER VE İHTİYAÇ

Osimhen hakkında övgü dolu sözler sarf eden Koç, “Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir” dedi.

Koç, Osimhen için konuşulmaya devam ettiğini belirtti. “Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!” dedi. Galatasaray’ın şanslı olduğunu vurgulayan Koç, “Osimhen konusunda şans Galatasaray’a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi” şeklinde konuştu.