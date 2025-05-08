Ali Koç: Osimhen Hiç Teklif Almadık

Ali Koç TRT SPOR’DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor’da gerçekleştirilen programda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, Galatasaray’ın star oyuncusu Victor Osimhen hakkında da görüşlerini paylaşarak, transfer sürecini değerlendirdi. Böylece Koç, Osimhen’in kendilerine teklif edilmediğini ve bu durumun detaylarını aktardı.

“OSIMHEN BİZE TEKLİF EDİLMEDİ”

Koç, “Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başı size önerildi mi?” sorusuna yanıt vererek, “Biri tuzak, biri samimi soru! Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York’tan Londra’ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan’a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray’a nasip oldu.” ifadelerini kullandı.

“FORVET İHTİYACIMIZ VAR”

Osimhen’e yönelik övgülerde bulunan Koç, “Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir.” dedi. Bu açıklama, Fenerbahçe’nin transfer politikalarına dair ipuçları sundu.

“HARDCAMA LİMİTİ UYARISI”

Koç, Osimhen’in geleceğiyle ilgili sorulara da yanıt vererek, “Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!” şeklinde belirtti. Bu sözler, takımın mali durumu hakkında önemli bir bilgilendirme sağladı.

“GALATASARAY ŞANSLI”

Son olarak Koç, “Osimhen konusunda şans Galatasaray’a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi.” diyerek Galatasaray’ın transfer sürecindeki şans faktörlerine dikkat çekti. Bu durumu, Türkiye’deki rekabet ortamına dair yeni tartışmalar başlatabilecek bir açıklama olarak değerlendirmek mümkün.