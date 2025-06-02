Ali Koç, PSG’yle Skriniar İçin Görüşüyor

Ali Koç’tan Münih’te Skriniar Operasyonu: Fenerbahçe Taraftarının Rüyası Gerçek Oluyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Paris Saint-Germain (PSG) ile Inter arasında Münih’te gerçekleşen 2025 Şampiyonlar Ligi finaline katılmakla kalmayıp, dikkat çekici bir transfer girişiminde de bulundu. Sabah’ın haberine göre, Koç, PSG yetkilileriyle bir araya gelerek, Milan Skriniar’ın bonservisini almak için görüşmeler yapmaya başladı.

Skriniar’ın Veda Mesajı ve Kalma İhtimali

Süper Lig’in son haftasında Konyaspor ile oynanan maçla kiralık sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Slovak stoper, maç sonrasında yaptığı konuşmada, “Kulüpler anlaşırsa Fenerbahçe’de devam edebilirim” diyerek taraftarların umudunu artırmış oldu. Sezon boyunca 23 maçta 3 gol ve 2 asist performansı sergileyen Skriniar, sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazandı. 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun kalıcı transferi ise gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Ali Koç’un PSG Hamlesi

Ali Koç, PSG’nin tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini kazanmasından sonra, Fransız kulübünün yöneticilerine tebriklerini iletirken, Milan Skriniar’ın bonservisi için görüşmeler gerçekleştirdi. Sporx’in 1 Haziran 2025 tarihli haberine göre, Koç, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile olan yakın dostluğunu kullanarak transferde bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Ayrıca, Münih’te Skriniar’ın yanı sıra Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun veda töreninde, Koç’un Slovak yıldıza, “Seni takımda tutmak istiyoruz” dediği belirtildi. Fenerbahçe, PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan Skriniar için yaklaşık 10-15 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır durumda.