Ali Koç’tan Dikkat Çeken Mesaj!

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULUN GÜNDEMİ

Fenerbahçe’nin gündeminde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul bulunuyor. Kurul için geri sayım başlarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?” ifadelerini kullandı.

ARAZİ SATMAK YERİNE GELİŞTİRMEK

Araziyi satma fikrine karşı olduğunu belirten Koç, “Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal.” şeklinde konuştu. Fenerbahçe’nin mali durumu hakkında detaylar veren Koç, kulübün önemli sorunlarıyla yüzleşmeye devam ettiklerini vurguladı.

BASKILAR VE ENFLASYON ETKİSİ

Koç, enflasyonun kulübün gidişatını etkilediğini belirterek, “Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018’de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler %10-%12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü.” sözlerini dile getirdi.

AZİZ YILDIRIM’IN MİRASI

Son olarak, eski Başkan Aziz Yıldırım’ın spor kulübü kültürünü sürdürdüklerine dikkat çeken Koç, “Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz’lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde.” değerlendirmesinde bulundu.