Ali Koç’tan Önemli Mesaj Geldi!

FENERBAHÇE’DE OLAĞANÜSTÜ SEÇİM HAZIRLIĞI

Fenerbahçe’nin gündemi Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile ilgili. Kurul için geri sayım başlıyor ve bu süreçte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Koç, “Nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?” diyerek ortaya koyduğu düşüncelerle dikkat çekti.

ARAZİ SATIŞINA KARŞI ÖNERİLER

Arazi satma fikrini reddeden Koç, “Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal” şeklinde bilgi verdi.

ENFLASYON VE GELİR DÜŞÜŞÜ

Enflasyonun kulübün gidişatına olumsuz etkisini vurgulayan Koç, “Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018’de 44 milyon Euro olan TV gelirimiz şimdi 14’lere düştü. Faizler %10-%12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü” dedi.

AZİZ YILDIRIM’IN MİRASINA VURGU

Eski Başkan Aziz Yıldırım’ın spor kulübü kültürünü sürdürdüklerine işaret eden Koç, “Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz’lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde” sözleriyle eski başkana olan saygısını ifade etti.