Ali Meşe 93 Yaşında Hayatını Kaybetti

BOLU’DA SIMGE İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan Ordular köyünde yaşayan ve 2018 yılında çekilmiş ünlü fotoğrafıyla tanınan Ali Meşe, bir süredir yaşlılıkla ilişkili sağlık sorunları dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti.

CENAZE NAMAZINA HAZIRLIK

Ali Meşe’nin cenazesinin, Ordular köyünde ikindi namazından sonra kılınacak olan cenaze namazıyla defnedileceği bildirildi. Ailesi ve köy halkı, Meşe’yi son yolculuğuna uğurlamak için hazırlıklara başladı.

ÜNLÜ FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Ordular köyünde 17 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken bir yangın çıkmış ve ahşap evi tamamen kullanılmaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, evinin enkazı önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü anlar, kameralar tarafından kaydedilmiş ve ülke genelinde büyük bir yankı uyandırmıştı.

DEVLET DESTEK VERMİŞTİ

Yaşanan trajik olayın ardından, devlet yetkilileri ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir konut inşa edilmiş ve yaşlı adam kedisiyle birlikte bu yeni eve yerleştirilmişti.