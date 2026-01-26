Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 660’a Yükseldi

Gazze Şeridi’nde ateşkesin uygulanmaya başlamasıyla birlikte enkaz kaldırma faaliyetleri sürdürülüyor. Ancak, aynı zamanda İsrail askerlerinin anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alması dikkat çekiyor.

SON 24 SAATTE 3 CENAZE HASTANELERE ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 3 cenaze getirildi. Bunlardan iki tanesinin, İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği yeni saldırılar sonucu hayatını kaybettiği, birinin ise enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 486 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni saldırılar sonucunda 20 kişinin de yaralanması bildirildi. Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde kabul edilen ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 486’ya ulaştığı kaydedildi.

714 CANSIZ BEDEN ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Açıklamada, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 714’e yükseldiği belirtildi. Ayrıca, yaralıların sayısının da bin 341’e ulaştığı vurgulandı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 660’A YÜKSELDİ

Bunun yanı sıra, 7 Ekim 2023 itibarıyla meydana gelen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 660’a, yaralı sayısının ise 171 bin 419’a ulaştığı bildirildi.