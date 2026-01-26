Ali Meşe 93 Yaşında Hayatını Kaybetti

BOLU’DAKİ SIMGE İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve 2018 yılına damga vuran o fotoğrafla tanınan Ali Meşe, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yüzünden tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ali Meşe’nin cenazesinin, Ordular köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği öğrenildi. Ailesi ve köy halkı, Meşe’yi son yolculuğuna uğurlamak için hazırlık yapıyor.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Ordular köyünde 17 Ocak 2018’de gerçekleşen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken çıkan yangın neticesinde ahşap evi tamamen harabe olmuştu. Yangın söndürme çabaları esnasında, evinin enkazı önünde kedisine sarılarak döktüğü gözyaşları, kameraların objektifine yansımış ve ülke çapında büyük bir etki uyandırmıştı.

YENİ EV KAZANDI

Bu olayın ardından, devlet yetkilileri ve hayırseverlerin katkısıyla Ali Meşe’ye yeni bir yuva inşa edilmiş, yaşlı adam kedisiyle birlikte bu yeni evde yaşamaya başlamıştı.