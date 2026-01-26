Ali Meşe 93 Yaşında Hayatını Kaybetti

ali-mese-93-yasinda-hayatini-kaybetti

BOLU’DAKİ SIMGE İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve 2018 yılına damga vuran o fotoğrafla tanınan Ali Meşe, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yüzünden tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ali Meşe’nin cenazesinin, Ordular köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği öğrenildi. Ailesi ve köy halkı, Meşe’yi son yolculuğuna uğurlamak için hazırlık yapıyor.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Ordular köyünde 17 Ocak 2018’de gerçekleşen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken çıkan yangın neticesinde ahşap evi tamamen harabe olmuştu. Yangın söndürme çabaları esnasında, evinin enkazı önünde kedisine sarılarak döktüğü gözyaşları, kameraların objektifine yansımış ve ülke çapında büyük bir etki uyandırmıştı.

YENİ EV KAZANDI

Bu olayın ardından, devlet yetkilileri ve hayırseverlerin katkısıyla Ali Meşe’ye yeni bir yuva inşa edilmiş, yaşlı adam kedisiyle birlikte bu yeni evde yaşamaya başlamıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AB Yeni Ticaret Ortaklarıyla Stratejik Hamleler Yapıyor

Avrupa Birliği, ABD'nin korumacı politikalarına tepki olarak MERCOSUR ve Hindistan ile ticaret anlaşmalarına yöneldi. Bu durum, Türkiye'nin dış ticaretini olumsuz etkileyebilir.
Gündem

Rus Barış Gücü Kamışlı’dan Hızla Ayrıldı

Suriye’nin kuzeyinde, YPG/SDG için durum zorlaşıyor. Rus barış gücünün çekilmesi ve Suriye ordusunun ilerlemesi, bölgedeki dengeleri etkileyebilir.
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Toplantı Sonrası Değerlendirmeler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DAEŞ ile mücadelenin sürekli devam etmesi gerektiğini vurguladı ve PKK'nın tüm uzantılarını feshetmesi gerektiğini belirtti. Kürtlerin terör baskısından kurtulmasını istedi.
Gündem

İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi Tarihi Düşüş Yaşadı

İstanbul'daki kar ve sağanak yağışlar, baraj doluluk oranlarını artırarak yüzde 27.14 seviyesine yükseltti; ancak bu, son 10 yılın en düşük seviyesini temsil ediyor.
Gündem

ABD Borsalarında Yatırım İçin 5 Temel Adım

ABD borsalarında yatırımcılara fırsatlar sunulurken, yanlış tercihler büyük riskler yaratabiliyor. Bilinçli kararlar almak için dikkate alınması gereken 5 önemli husus bulunuyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.