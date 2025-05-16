Ali Özgentürk İcin Anma Töreni Yapıldı

ALI ÖZGENTÜRK’ÜN VEFATI VE ANMA TÖRENİ

Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında hayata veda etti. “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Hazal”, “At” ve “Balkaya” gibi akıllarda kalan yapımların yaratıcı ismi olan Özgentürk’ün vefatının ardından Beyoğlu’nda bulunan Atlas Sineması’nda bir anma töreni gerçekleştirildi. Törene kardeşi Nebil Özgentürk, eşi Işıl Özgentürk, eski eşi Saynur Tezel, kızı Simay Özgentürk, yazar Sunay Akın, sanatçılar Meltem Cumbul, Halil Ergün, Nur Sürer, Sumru Yavrucuk, Suna Selen ve çok sayıda seveni katıldı. Sinema salonunun fuaye alanı çiçeklerle dolup taştı. Tören öncesinde, Ali Özgentürk’ün hayatı ve sinema kariyerine dair kısa bir film gösterildi. Bu filmde, Özgentürk’ün kamera arkasındaki çabaları ve unutulmaz filmlerinden kesitler yer aldı, salonda duygusal anlar yaşandı. Konuklar, anma sırasında Özgentürk’ün sanat hayatına ve kişiliğine dair hatıralarını paylaştı.

DUYGULU ANLAR VE PAYLAŞIMLAR

Anma töreni öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Nebil Özgentürk, “Ali ağabeyimi çok erken kaybettik. Tabutun başında konuşmak zor. Sadece şunu söyleyebilirim, dünyanın en projeci insanlarından birini kaybettik. Benim ağabeyim olmasının dışında 80’li yılların çok iyi bir yönetmenini kaybettik” şeklinde konuştu.

Eşi Işıl Özgentürk, biyografik kısa film gösteriminden sonra duygularını dile getirerek, “Çok canım yandı. Onunla ne kadar çok anı, olay, aşk dolu bir zaman geçirmişim. Şimdi ona bu güzel zamanlar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Özgentürk’ün kızı Simay Özgentürk de “Babam çok özel ve olağanüstü bir insandı. Aklı hiç durmazdı, hep yaratırdı. Son gününe kadar yarattı. Babamı gözlerinin gülmesiyle, kahkahası ve şefkatiyle hatırlayacağım. Onu sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım” diye belirtti.

SUNAY AKIN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Yazar Sunay Akın, anma etkinliğinde duyduğu derin üzüntüyü aktararak, “Buraya gelirken tünelden yürüdüm. Yol boyunca baktım ve tanıdığım hiç kimseyi göremedim. Tanıdığım hiçbir sanatçıyı, sinemacıyı, tiyatrocuyu, edebiyatçıyı, müzisyeni görmedim. Oysa Ali ağabeyle dostlarımı defalarca görürdüm. Türkiye, nasıl büyük bir sanatçıyı kaybettiğimizi gerçekten idrak ediyor mu? Bilemiyorum” dedi.

HEPSİ DÜŞKÜN VE HÜZÜNLÜ

Oyuncu Halil Ergün ise “Sinemamızın ve sanatçılarımızın başı sağ olsun. Dünden beri sarsılmış durumdayım. Sanatın her bölümünün uygarlığın ve toplumsal gelişim için en büyük fonksiyonu taşıdığına inanlardanım. Ali de onlardan biriydi” sözlerini kullanarak hissettiği acıyı ifade etti.

Nur Sürer, “Ölümünü duyunca gerçekten çok üzüldüm ve şaşırdım. En son Şerif öldüğünde ‘Toplumsal sinemanın kapısını kapadık’ dedim. Öyle değilmiş. Ali’yle bitmiş. Işıklar içinde uyu” ifadelerini kullandı.

ANILARI YAŞATMAK GEREKEN BİR KONUYDU

Menderes Samancılar da, “İnsan olarak mükemmeldi. Filmleri de öyleydi. Böyle değerli insanlar kolay gelmiyor. Mümkün olduğunca anılarını yaşatmaya çalışacağız. Her zaman da saygıyla anacağız. Ruhu şad olsun. Nur içinde yatsın” dedi.

Sumru Yavrucuk, “Aşkı, sevgiyi, emeği filmlerinde bir nakış gibi işleyen önemli bir yönetmen ve çok entelektüel bir insanı kaybettik. Acımız tarifsiz. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkese sabırlar dilerim” şeklinde hislerini ifade etti.

Suna Selen ise, “Başımız sağ olsun. 3 filmde çalıştık. Harikaydı. En anlayışlı yönetmenlerden biriydi. Hatta en anlayışlısıydı diyebilirim” dedi. Ali Özgentürk’ün cenazesi Adana’ya gönderildi.