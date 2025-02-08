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Alişan’dan Kızına Duygusal Doğum Günü Kutlaması

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ALIŞAN’IN KIZINA DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Ünlü sanatçı Alişan, sosyal medya üzerinden 4 yaşına giren kızı Eliz’in doğum gününü kutlama fırsatını değerlendirdi. Alişan ve eşi Buse Varol, kızları Eliz için birbirinden çeşitli eğlenceli karelerle bu özel günü kutladı. Alişan, paylaşımında “Senin için Allah’tan tek bir dileğim var” şeklindeki ifadeyi kullanarak duygularını dile getirdi.

BUSE VAROL VE ALİŞAN’DAN Sıcak POZLAR

Buse Varol ve Alişan çifti, kızlarının doğum gününde sıcak ve samimi pozlar vererek ailecek güzel bir anı biriktirdi. Geçmiş yıllarda evliliklerinde yaşanan krizleri aşarak yollarına devam eden çift, şu an yalnızca kızları için mutlu anlar yaşamayı hedefliyor.

SABAH PROGRAMLARINA DEVAM EDECEĞİM

Alişan, sosyal medya üzerinden kutladığı bu özel günde, sabah programlarına devam edeceğini de belirtti. Kızı için bir dilekte bulunan şarkıcının bu paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. İşte o paylaşım.

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