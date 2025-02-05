More
Gündem

Alışveriş Merkezinde Saklanan Hırsız Yakalandı

alisveris-merkezinde-saklanan-hirsiz-yakalandi

ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Pazar akşamı saat 23.00 sularında Yüreğir ilçesinde, Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin kuyumcusuna havalandırma boşluğundan girdiği iddia edilen bir kişi yakalanması için gereken bir konu üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı belirtiliyor. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenlik güçlerinin katılımıyla yapılan arama faaliyetlerinde şüpheliye ulaşılamadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenmiş olan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Ancak şüpheli, hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Yapılan incelemelerde, şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği tespit edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Survivor’da İlk Eleme Adayı Belli Oldu

Survivor’da kadın haftasında Zeynep Alkan adaya veda etti. Yeni yarışmacılar katılırken, dokunulmazlık oyunu sonrası erkek eleme adayları belirlenmeye başladı. Eleme adayı merak ediliyor.
Gündem

Yeni Yarışmacılar Survivor’a Katıldı!

Survivor'da kadın haftasında Zeynep Alkan adaya veda etti. Yeni yarışmacılar katıldı ve erkek eleme haftasında ilk eleme adayı belirlendi. Detaylar haberimizde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.