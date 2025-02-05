Alışveriş Merkezinde Saklanan Hırsız Yakalandı

ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Pazar akşamı saat 23.00 sularında Yüreğir ilçesinde, Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin kuyumcusuna havalandırma boşluğundan girdiği iddia edilen bir kişi yakalanması için gereken bir konu üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı belirtiliyor. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenlik güçlerinin katılımıyla yapılan arama faaliyetlerinde şüpheliye ulaşılamadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenmiş olan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Ancak şüpheli, hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Yapılan incelemelerde, şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği tespit edildi.