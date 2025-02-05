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Aliyev’den Erdoğan’a Anlamlı Deprem Mesajı

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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI’NDAN ANLAMLI MESAJ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin 2. yılı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj iletti. Aliyev, bu felakette hayatını kaybedenlerin anısını derin bir saygı ve hürmetle andıklarını ifade etti. Ayrıca, hayatını kaybedenler için Yüce Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınları için de sabır dileğinde bulundu.

ZOR GÜNLERDE YANINIZDAYIZ

Cumhurbaşkanı Aliyev, 2 yıl önce yaşanan acı olayla ilgili olarak Türkiye’nin acısını paylaştıklarını ve her zaman olduğu gibi zor zamanlarda Türkiye’nin yanında olduklarını belirtti. “Azerbaycan halkının yüreği Türkiye ile birlikte atıyordu,” sözleriyle iki ülkenin dostluğunun önemine vurgu yaptı.

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