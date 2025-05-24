Alkol Satışı Suudi Arabistan’da Başlıyor

SUUDİ ARABİSTAN’IN VİZYON 2030 PLANI

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 programı çerçevesinde ekonomisini petrole olan bağımlılıktan kurtararak turizm sektörünü canlandırmayı hedefliyor. 2026 yılından itibaren 600 farklı turistik noktada alkol satış ve tüketimi serbest hale getirilecek. Ancak alkol izni, katı kurallara bağlı kalacak. Sadece düşük alkollü içecekler, yani şarap, bira ve cider satışına izin verilecek; yüksek alkollü içki ve ruhsatsız satışlar ise yasak olacak. Ayrıca alkol, kamusal alanlarda, evlerde ya da perakende mağazalarda satışa sunulamayacak veya tüketilemeyecek. Bu satış düzenlemesi yalnızca turistler ve diplomatik görevle gelen yabancılar için geçerli olacak; yerel halk ve Müslümanlar bu durumdan faydalanamayacak. Alkol ruhsatı verilecek yerler ise beş yıldızlı oteller, lüks tatil köyleri, lisanslı distribütörler, özel turizm merkezleri ve uluslararası kültürel etkinliklerden oluşacak.

ALCOL SATIŞI İÇİN KURALLAR

Alkol satışının kuralları yabancılara yönelik olacak ve bu konuda belirli alanlar belirlenecek. Kızıl Deniz Tesisi, Sindalah ve Neom gibi özel turizm merkezleri ile uluslararası etkinlikler, bu yeni düzenleme kapsamında alkol satışı yapılabilecek yerler arasında yer alacak. Bu karar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki alkol düzenlemelerinden esinlenmiş durumda. Suudi yönetiminin amacı, kültürel hassasiyetleri korurken ekonomik kalkınmayı hızlandırmak.

TURİZM DEVRİMİ VE REFORMLAR

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın liderliğinde yürütülen Vizyon 2030, ülkenin global bir turizm ve ticaret merkezi olmasını sağlamayı hedefliyor. 2024 tarihli bir habere göre, Suudi Krallığı, 1952 yılında bir prensin İngiliz bir diplomata sarhoşken ateş etmesiyle başlayan alkol yasağını, öncelikle diplomatlar için gevşetmişti. Özellikle 2024 yılında Riyad’daki Diplomatik Bölge’de sadece gayrimüslim diplomatlara satış yapan bir alkol mağazası faaliyete geçti. Şimdi ise yapılan reform, turizm için daha geniş bir açılım sunuyor ve alkol satışı, yasa dışı ithalat ve karaborsa ile mücadele için bir araç olarak değerlendiriliyor.