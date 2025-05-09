Alkol Şişesini Su Sanıp İçmiş!

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE ZAMAN

Alaplı ilçesindeki Yeni Siteler Mahallesi’nde bulunan Eyüp Yaman Çocuk Parkı’nda, Rabia A., çocuğu Ö.A.’yı öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oynaması amacıyla parka götürüyor. Ancak parkta, daha önce alkol tüketenlerin bıraktığı bir şişedeki içkiyi su sanıp içen Ö.A., aniden fenalaşıyor.

MÜDAHALE VE HASTANEYE GÖTÜRME

Diğer çocuklar, durumu Rabia A.’ya bildiriyor. Rabia A., oğlunun durumunda yaşanan değişiklikleri fark ederek Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürüyor. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Ö.A.’nın kan değerlerinin yükseldiği belirleniyor. Rabia A. durumu polise bildirirken, parkta alkol şişesi bırakan kişilere tepkisini dile getiriyor.

ŞİKAYET VE GÜVENLİK TALEPLERİ

Rabia A., çocukların daha güvenli bir ortamda oynaması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri almasını talep ediyor ve polise resmi şikayette bulunuyor. Yaşadığı olaydan dolayı korktuğunu ifade eden Ö.A. ise “Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim” diyor.