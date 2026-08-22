Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir’in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD’de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019’da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya’daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020’de taşındığı Teksas’ta geliştirdi. Kuruluş, kentlerde sokakta uyumanın suç sayılmasını, evsizlerin geçici barınaklara veya zorunlu tedavi merkezlerine yönlendirilmesini savunan bir yaklaşım benimsedi. Bunu reddedenlerin hapisle cezalandırılmasını öngören model, 15 yılı aşkın süredir uygulanan ve kalıcı konut sağlamaya öncelik veren federal politikalara ters düşüyor. Buna rağmen son beş yılda geniş destek buldu.

EYALETLERDE SOKAKTA UYUMA SUÇ KAPSAMINA ALINDI

Enstitünün taslakları 15 eyalette kabul edildi. 11 eyalette sokakta uyumak suç kapsamına alındı. ABD Yüksek Mahkemesinin 2024 tarihli Grant’s Pass kararı bu sürece yasal zemin sağladı. Karar, kamp yasaklarının anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

TRUMP YÖNETİMİ ENSTİTÜ ÖNERİLERİNİ RESMİ POLİTİKA YAPTI

Cicero Enstitüsünün önerileri Donald Trump yönetiminin resmi politikası haline geldi. Beyaz Saray yetkilileriyle düzenli temas halinde olan enstitü, evsizliğin kamu güvenliği krizi olarak ele alınmasında rol oynadı. Kamp yasaklarının yaygınlaştırılması ve zorunlu tedavi kurallarının getirilmesi süreçlerinde etkili oldu. Kalıcı konut fonlarının sınırlandırılmasında da belirleyici oldu.

ENSTİTÜNÜN ETKİ ALANI GENİŞLEDİ

Kuruluşun etki alanı yalnızca evsizlikle sınırlı kalmadı. Cicero Enstitüsü 2021’den bu yana 29 eyalette 214 yasa tasarısının onaylanmasına katkı sağladı. Bu tasarılar kamu güvenliği, yapay zeka, sağlık ve eğitim alanlarını kapsıyor. Teksas’ta üniversitelerdeki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ofislerini yasaklayan düzenleme de girişimler arasında yer aldı.

ÜST DÜZEY İSİMLERLE BAĞLANTI AĞI KURULDU

Girişimcinin bağlantı ağı, aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Elon Musk’ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey ismi içeriyor. Lonsdale, Musk’ın seçim kampanyasını destekleyen America PAC için fon toplanmasında ilişkilerini devreye soktu. Amerikan Hükümet Verimliliği Bakanlığına personel yönlendirilmesinde de etkili oldu.

CEZA ODAKLI UYGULAMALARA SERT TEPKİ

İnsan hakları savunucuları ve sağlık uzmanları uygulamalara sert tepki gösteriyor. Ulusal Evsizlik Hukuku Merkezi temsilcisi Jesse Rabinowitz, düzenlemelerin zor durumdaki insanları hedef aldığını belirtti. Yönetime karşı dava açtıklarını bildirdi. Kaliforniya Üniversitesinden Dr. Margot Kushel, zorunlu tedavi ve hapis yöntemlerinin temel barınma sorununu çözmediğini ifade etti.

LONSDALE ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Lonsdale eleştirilere yanıt vererek doğrudan evsizliğin suç sayılmasına karşı olduğunu savundu. Hapsin yalnızca yasaları çiğneyenler için son çare olması gerektiğini belirtti. Mevcut sistemdeki kurumsal tıkanıklıkları aşmayı amaçladığını ifade etti.