Alkollü Şaban, kadınları taciz etti

ALKOLE DAYALI TACİZ OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu belirtilen Şaban K., kaldırımdan geçen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bu durum üzerine Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B. (18) tepki göstererek Şaban K.’yi dövdü ve kolundan bıçakladı.

YARALI HALDE KAÇIŞ

Darp edilen Şaban K., yaralı bir şekilde bölgeden uzaklaşmaya çalıştı fakat yaklaşık 300 metre sonra yere yığıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şaban K., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Polis ekipleri, darp olayına karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan ifadelerde şüpheliler, darp olayını kabul etti ancak bıçaklama suçlamasını reddetti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

