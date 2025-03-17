Allah Kerim, Fatih Terim Ödülle Onurlandırıldı

FATİH TERİM’İN BAŞARISI

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüyor. Al Shabab, bu ay içerisinde 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ediyor.

MART AYI SONUÇLARI

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’ın mart ayında aldığı sonuçlar şu şekilde sıralanıyor: Al Shabab 2-0 Damac FC, Al Nassr 2-2 Al Shabab ve Al Shabab 6-0 Al Orouba. Bu sonuçlarla birlikte Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’de 43 puanla 6. sırada konumlanıyor.

GENEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Fatih Terim, Suudi Arabistan’da görev yaptığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alıyor.

AL SHABAB’DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Al Shabab, Fatih Terim’in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapıyor. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımda, “Allah Kerim… Fatih Terim!” ifadesine yer veriliyor.