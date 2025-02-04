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Allan Saint Maximin’den Açıklama: Nankör Olmayacağım

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ALLAN SAINT MAXIMIN TRANSFER SÜRECİ

Avrupa’daki ara transfer döneminin son günü, Allan Saint Maximin ile yolların ayrılması beklenirken, evrakların yetişmemesi nedeniyle Napoli’ye transferinin gerçekleşmemesi üzerine bu durum değişti. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’ye sezon başında katılan Maximin’in, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’den kiralanan sözleşmesinin sonlandırılarak Serie A temsilcisi Napoli ile anlaşması bekleniyordu. Ancak gerekli belgelerin zamanında tamamlanmaması sebebiyle transfer iptal oldu. Böylece Fransız oyuncu, Avrupa transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe’de sezonu tamamlama kararı aldı.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bu gelişmelerin ardından Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak “Asla o nankör insanlardan olmayacağım ve bu forma için sahada sonuna kadar savaşacağım. Desteğinizi asla unutmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 24 maçta görev aldı ve 3 gol ile 4 asistlik bir performans sergiledi.

Allan Saint Maximin’in Al Ahli ile imzaladığı sözleşmenin gelecek sezon sonunda sona ereceği belirtiliyor. 17 milyon euro piyasa değerine sahip olan Maximin, futbol kariyerinde Saint Etienne altyapısından başlayarak Monaco, Hannover, Bastia, Nice ve Newcastle United gibi kulüplerde de forma giydi. Fenerbahçe’de gösterdiği performansla da dikkat çekiyor.

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