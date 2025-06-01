Allan Saint-Maximin Süper Lig Takımıyla Anlaştı

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLIYOR

Yaz transfer dönemi öncesinde futbol dünyasında hareketlilik arttı. Süper Lig’in önde gelen ekipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarını güçlendirmek amacıyla düşündükleri yıldız oyuncular için harekete geçmiş durumda. Bu süreçte Fenerbahçe’nin dikkat çeken hamlelerinden biri, sezonu kiralık olarak geçiren Allan Saint-Maximin hakkında geldi.

ALLAN SAINT-MAXIMİN’İN DURUMU

Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımından kiraladığı Allan Saint-Maximin ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir profil çizmesine rağmen, sahada istikrarlı bir performans sergileyemedi. Bu belirsizlik, transfer döneminin başlangıcı ile birlikte gündemi daha da hareketlendirecek gibi görünüyor.