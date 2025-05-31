Allan Saint-Maximin Süper Lig Takımıyla Anlaştı

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Yaz transfer dönemi öncesinde büyük bir hareketlilik gözlemleniyor. Süper Lig’in köklü ekipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarına katmak istedikleri yetenekli futbolcular için resmi adımlar atmaya başladı.

ALLAN SAINT-MAXIMIN HAMLESİ

Fenerbahçe, bu sezonda kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Allan Saint-Maximin için önemli bir adım atma aşamasında. Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımından kiralanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başından bu yana dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, sarı-lacivertli taraftarlar, kendisinden bekledikleri istikrarlı performansı bir türlü göremedi.