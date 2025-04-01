Alman Belediyelerinin Bütçe Açığı Rekor Kırdı

EKONOMİK ZORLUKLAR DERİNLEŞİYOR

Almanya’da ekonomik sıkıntılar giderek artıyor. Ülke genelinde mali yüklerin artması, yerel yönetimleri zor bir duruma sokmuş durumda. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan veriler, bütçe dengelerinin sürdürülebilirlikten uzaklaştığını gösteriyor.

BELEDİYELER BÜYÜK AÇIKLAR VERİYOR

Destatis, 2024 yılına dair Alman belediyelerinin bütçelerine yönelik öncü verileri paylaştı. Bu verilere göre, geçtiğimiz yıl Almanya’daki belediyeler ve belediye birlikleri toplamda 24,8 milyar euro bütçe açığı vermiş. Böylece söz konusu bütçe açığı, Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından bu yana en üst seviyeye ulaşmış.

HISTORIK BÜTÇE AÇIĞI YAŞANIYOR

2023 yılı itibarıyla belediyelerde 2011 yılından bu yana budget açığı görünmeye başlamıştır. Açıklamada, “Söz konusu bütçe açığı, 1990’da Almanya’nın yeniden birleşmesinden bu yana en yüksek belediye bütçe açığı oldu. Geçen yılki açık, 6,6 milyar euro olan 2023 seviyesine göre kayda değer bir artış gösterdi,” denilmektedir. Destatis, sosyal yardımlardaki artışın geçtiğimiz yılki bütçe açığının başlıca nedeni olduğunu belirtmiştir.

HARCAMA ARTAN ORANDA YÜKSELİYOR

Belediyelerin düzeltilmemiş harcamaları, geçen yıl yüzde 12,6 oranında artarak 400,9 milyar euroya yükselmiştir. Sosyal harcamalar ise yıllık yüzde 11,7 artışla 84,7 milyar euroya çıkmıştır. Ülkede belediyelerin düzeltilmemiş gelirleri geçen yıl yüzde 7,6 oranında artış göstererek 376,1 milyar euroya ulaşmıştır. Ancak, harcamaların yüzde 6,2’si düzenli gelirlerle karşılanamadığı için mali rezervlerden ya da kredilerle finanse edilme zorunluluğu doğmuştur.