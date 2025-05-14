Alman Polisi, Aşırı Sağcı Örgüte Operasyon Düzenledi

ALMAN POLİSİNDEN BASKINLAR

Alman polisi, aşırı sağcı “Almanya Krallığı” (Königreich Deutschland) adlı yapıya yönelik operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonların amacı, örgütün “hükümeti devirmeye çalıştıkları” gerekçesiyle gerçekleştirilmesi olarak belirtiliyor. Baskınlar, Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde yapıldı. Bunların yanı sıra, kendisini örgütün “kralı” olarak ilan eden Peter Fitzek de gözaltına alındı. Fitzek’in yanında, örgütün üç üst düzey yöneticisi daha yakalandı. Bu yapı, savcılık tarafından “suç örgütü” olarak tanımlanıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Savcılığın açıklamalarına göre, 2012 yılında Fitzek tarafından kurulan bu örgüt, “en yüksek egemen” unvanıyla grubun tüm temel karar alma süreçlerinde tam yetkiye sahip. Ülkenin yeni İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, operasyonlardan bir gün önce, Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketinin bu örgütü yasakladığını açıkladı. Dobrindt, düzenlenen operasyonları “Reichsbürger hareketine yönelik önemli bir darbe” olarak değerlendirdi.

ÖRGÜTÜN HEDEFLERİ

Bakan, doğal olarak örgütün Almanya içinde bir karşı-devlet kurmayı hedeflediğini ve suç yapılanmaları oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, “İktidar iddialarını antisemitik komplo teorileriyle temellendiriyorlar.” ifadesini kullandı. Reichsbürger hareketi, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’ni tanımıyor ve bunun yerine “Almanya Krallığı” adı altında bir krallık kurma çabası içinde. İçişleri Bakanlığı’na göre, “Almanya Krallığı”, Reichsbürger yapısı içindeki en büyük organizasyon konumunda ve hızla büyüme göstermekte. Resmi makamlar, gruba bağlı birçok kuruluşun da yasak kapsamına alındığını duyurdu.