Alman Polisi, Aşırı Sağcı Örgüte Operasyon Düzenledi

Alman polisinin aşırı sağcı “Almanya Krallığı” örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon, “hükümeti devirmeye çalıştıkları” iddiasıyla yapıldı. Ülkenin Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde yapılan baskınlarda, grubun “kralı” olarak kendisini ilan eden Peter Fitzek de gözaltına alındı. Fitzek ile birlikte, örgütün üç üst düzey yöneticisi daha yakalandı. Savcılık, bu yapıyı “suç örgütü” olarak tanımlıyor.

ALMANYA KRALLIĞI’NIN YAPISI

Savcılığa göre, Fitzek 2012 yılında kurduğu örgütü yönetiyor ve “en yüksek egemen” sıfatıyla tüm temel karar alma süreçlerinde tam yetkiye sahip. Ülkenin yeni İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Reichsbürger hareketinin bir parçası olan bu örgütün yasaklandığını, operasyonlardan bir gün önce duyurdu. Dobrindt, “Reichsbürger hareketine yönelik önemli bir darbe” olarak tanımladığı düzenlenen operasyonların, örgütün Almanya içinde bir karşı-devlet kurma hedefinin yanı sıra suç yapılanmaları oluşturma iddialarına da yanıt verdi.

REICH-ÜRGER HAREKETİNE YÖNELİK ADIMLAR

Bakan Dobrindt, “İktidar iddialarını antisemitik komplo teorileriyle temellendiriyorlar.” diyerek, örgütün tehdit boyutunu vurguladı. Reichsbürger hareketi, II. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan Almanya Federal Cumhuriyeti’ni meşru bir devlet olarak tanımıyor ve bunun yerine “Almanya Krallığı” adıyla bir krallık kurmayı hedefliyor. İçişleri Bakanlığı’na göre, “Almanya Krallığı” Reichsbürger içerisindeki en büyük yapı konumunda ve hızla büyümekte. Resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre, gruba bağlı pek çok kuruluş da yasak kapsamına alındı.