Alman Polisi, Königreich Deutschland’a Operasyon Düzenledi

ALMAN POLİSİ OPERASYON DÜZENLİYOR

Alman polisi, aşırı sağcı olarak bilinen “Almanya Krallığı” (Königreich Deutschland) örgütüne yönelik hükümeti devirmeye çalışmaları nedeniyle operasyon gerçekleştirdi. Bu baskınlar, Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde yapıldı. Operasyonda kendisini grubun “kralı” olarak ilan eden Peter Fitzek de gözaltına alındı. Fitzek’le birlikte, örgütün üç üst düzey yöneticisi de yakalandı. Savcılık, bu yapıyı suç örgütü olarak sınıflandırdı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Savcılığa göre, 2012’de kurulan örgütün lideri Fitzek, “en yüksek egemen” sıfatıyla grubun karar alma süreçlerinde tam yetkiye sahip. Ülkenin yeni İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, operasyonlardan bir gün önce bu örgütün yasaklandığını duyurdu. Dobrindt, düzenlenen operasyonları “Reichsbürger hareketine yönelik önemli bir darbe” olarak değerlendirdi. Bakan ayrıca, bu örgütün Almanya içinde bir karşı-devlet oluşturmaya çalıştığını ve suç yapılanmaları meydana getirdiğini vurguladı. “İktidar iddialarını antisemitik komplo teorileriyle temellendiriyorlar.” diye ekledi.

REICHBÜRGERR HAREKETİ VE AMAÇLARI

Reichsbürger hareketi, II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’ni meşru bir devlet olarak kabul etmiyor. Bunun yerine, “Almanya Krallığı” adı altında bir krallık kurma hedefi güdüyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, “Almanya Krallığı” Reichsbürger içinde en büyük yapılanma olup hızla büyüyor. Resmi makamlar, gruba bağlı birçok kuruluşun da yasak kapsamına alındığını belirtti.