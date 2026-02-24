Alman Savcıya Suikast Planı Deşifre Edildi

Başta emniyet olmak üzere, devletin değişik birimlerinden bilgi sızdırdığı tespit edilen memurların deşifre olduğu silahlı suç örgütü “Casperlar”a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya’da bir Alman savcıya yönelik suikast planının da gündeme geldiği belirlendi. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı. Örgütün lideri İsmail Atız’ın telefonuna yapılan incelemede birçok kritik bilginin elde edildiği bildirildi. Almanya’da uyuşturucu ticaretiyle mücadele eden bir savcı üzerinde silahlı saldırı gerçekleştirebileceği yönünde alınan ihbarlar, soruşturmanın dikkat çekici detayları arasında. Bu ihbar doğrultusunda çete üyesi bir kişinin, Alman savcının ikametine yakın bir bölgede yakalandığı ifade edildi.

SUİKAST PLANI ORTAYA ÇIKTI

Suikast planının, kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İsmail Atız’ın 3 Temmuz 2025’te Almanya’da yakalanıp, 7 Temmuz’da serbest bırakılmasının ardından hazırlandığı tespit edildi. Alman savcının çevresinde, Atız ile birlikte hareket ettiği iddia edilen ve “Hamuş” kod adıyla bilinen Güven Şeren de gözaltına alındı. Şeren’in bilgilerini Türkiye’deki Polis Bilişim Ağı üzerinden sorgulayarak çeteye sızdıran polis memurunun da yakalandığı ve şüpheli memurun bu işlem için hesaplarına para aldığı belirlendi.

KÖSTEBEKLER YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma neticesinde, silahlı suç örgütü “Casperlar”a bilgi sızdırdığı tespit edilen toplam 14 şüpheliden 7’sinin polis olduğu ve tutuklandığı bildirildi. Soruşturma sürecinde, örgüt yöneticileri ve elemanlarıyla menfaat ilişkisi içerisinde bulunan kamu görevlilerinin, “suç, aranma, araç ve yakalama kaydı” gibi sorgulamalarla bilgi topladıkları ortaya çıkartıldı.

