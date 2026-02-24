GNC Makina Prida Ödülü ile CNC Masters Projesini Taçlandırdı

CNC MASTERS PROJESİ PRİDA ÖDÜLLERİ’NDE ÖDÜL ALDI

GNC Makina tarafından hayata geçirilen CNC Masters projesi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin düzenlediği Prida Ödülleri’nde ödülle taçlandırıldı. İşveren Markası kategorisinde ödül kazanan CNC Masters, Türkiye’nin ilk CNC operatörlük yarışması olma özelliği taşıyor. Bu yarışma, üretimde teknolojinin yeterli olmadığı, asıl farkın bu teknolojiyi doğru ve verimli kullanan insan kaynağı olduğuna vurgu yapılarak hazırlanmıştı.

CNC MASTERS’IN HEDEFİ İNSAN KAYNAĞI

GNC Makina, sadece bir yarışma düzenlemekle kalmayıp, CNC operatörlerini odağına alan, sektörde karşılığı olan ve sahaya dokunan bir işveren markası iletişimi modeli geliştirdi. Yarışma süresince gerçekleştirilen iletişim ve dijital çalışmalar, CNC operatörlerine yönelik doğru içerik ve etkin dilin sektörde etkili bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. CNC Masters, kısa sürede üretim sahasında geniş bir etkileşim yaratarak insan kaynağına yönelik dikkati yeniden artırdı.

ÖDÜL TÖRENİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dada Salon Kabarett sahnesinde gerçekleşen ödül töreninde, ödülü GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya aldı. Prida 2025’ten gelen bu ödül, CNC Masters’ın yalnızca bir sektör projesi olmadığını, fakat sektöre dokunan, sürdürülebilir değer üreten, iletişim odaklı ve uzun vadeli katkı sunan bir model olduğunu da tescillemiş oldu.

GELECEK PLANI: KAPSAMI GENİŞLETMEK

GNC Makina, önümüzdeki dönemde CNC Masters’ı daha da geliştirerek, kapsamını genişletmeyi ve sektöre olan katkısını artırmayı hedefliyor.