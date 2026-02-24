Erdoğan Güvenlik Güçlerine İftar Verdi Başarı Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçleri ve ailelerine iftar programı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen bir huzur adasına dönüşmüşse aslan payı sizlerindir” ifadelerini kullandı. Kesin bir şekilde “Terör riski ortadan kalktıkça milletimiz kazanıyor” diyen Erdoğan, “Anaların ağlamadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz,” sözlerini sarf etti.

MUKADDES DEĞERLERİMİZİ UNUTMUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan unsurlar şunlar oldu: “Mukaddes bildiğimiz bütün değerler adına, insanımızın huzuru, birliği ve dirliği için şehit düşen kahramanları rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum.” Türkiye’nin dünya ve bölge genelinde gıptayla izlenen bir huzur ve istikrar adasına döndüğünü belirten Erdoğan, bu durumun aslan payının güvenlik güçlerine ait olduğunu vurguladı.

SINAVLARDA BAŞARILI OLDUK

Erdoğan, “Emniyet güçlerimiz yakın tarihte büyük sınavlardan başarıyla geçmiş, devletimize yönelik her saldırıyı hamdolsun boşa çıkarmıştır. Terör örgütleriyle mücadele destanlar yazan sizlersiniz, zehir tüccarlarına, çetelere, kendilerini kanundan üst görenlere göz açtırmayan sizlersiniz” şeklinde konuştu. Özgürlükler ile demokrasiye yönelik saldırılara karşı, “tepelerine binmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜVENLİK SORUNU KALMADI

Erdoğan, Türkiye’nin bugün yakın tarihinin en güçlü döneminde bulunduğunu belirterek, “Bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye’yi inşa ediyoruz. Türkiye’nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu da o kadar güvenli. Ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim” ifadesinde bulundu. Ayrıca, yıllarca terör tehdidi nedeniyle gidilemeyen yerlerde artık turistlerin gezindiğini, beraberinde yatırım ve istihdam artışının yaşandığını ifade etti. Erdoğan, “Terör riski ortadan kalktıkça milletimiz kazanıyor. Anaların ağlamadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Süreci ilmek ilmek dokuyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.