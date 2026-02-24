Erdoğan Güvenlik Güçlerine İftar Verdi Başarı Vurgusu Yaptı

erdogan-guvenlik-guclerine-iftar-verdi-basari-vurgusu-yapti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçleri ve ailelerine iftar programı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen bir huzur adasına dönüşmüşse aslan payı sizlerindir” ifadelerini kullandı. Kesin bir şekilde “Terör riski ortadan kalktıkça milletimiz kazanıyor” diyen Erdoğan, “Anaların ağlamadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz,” sözlerini sarf etti.

MUKADDES DEĞERLERİMİZİ UNUTMUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan unsurlar şunlar oldu: “Mukaddes bildiğimiz bütün değerler adına, insanımızın huzuru, birliği ve dirliği için şehit düşen kahramanları rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum.” Türkiye’nin dünya ve bölge genelinde gıptayla izlenen bir huzur ve istikrar adasına döndüğünü belirten Erdoğan, bu durumun aslan payının güvenlik güçlerine ait olduğunu vurguladı.

SINAVLARDA BAŞARILI OLDUK

Erdoğan, “Emniyet güçlerimiz yakın tarihte büyük sınavlardan başarıyla geçmiş, devletimize yönelik her saldırıyı hamdolsun boşa çıkarmıştır. Terör örgütleriyle mücadele destanlar yazan sizlersiniz, zehir tüccarlarına, çetelere, kendilerini kanundan üst görenlere göz açtırmayan sizlersiniz” şeklinde konuştu. Özgürlükler ile demokrasiye yönelik saldırılara karşı, “tepelerine binmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜVENLİK SORUNU KALMADI

Erdoğan, Türkiye’nin bugün yakın tarihinin en güçlü döneminde bulunduğunu belirterek, “Bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye’yi inşa ediyoruz. Türkiye’nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu da o kadar güvenli. Ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim” ifadesinde bulundu. Ayrıca, yıllarca terör tehdidi nedeniyle gidilemeyen yerlerde artık turistlerin gezindiğini, beraberinde yatırım ve istihdam artışının yaşandığını ifade etti. Erdoğan, “Terör riski ortadan kalktıkça milletimiz kazanıyor. Anaların ağlamadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Süreci ilmek ilmek dokuyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD Petrol Tankeri Takibi: Karayipler’den Hint Okyanusu’na Uzandı

ABD Savunma Bakanlığı, Hint-Pasifik Komutanlığı'nın yaptırım altındaki bir petrol tankerine Hint Okyanusu'nda müdahale ettiğini duyurdu.
Gündem

Ebru K. Dosyasında Şok İtiraflarla Yeni Gelişmeler

Manisa'da 2009'dan beri kayıp olan Ebru K'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Eski eniştesinin itirafıyla İzmir'de yapılan kazıda, kadına ait kemik parçaları bulundu.
Gündem

GNC Makina Prida Ödülü ile CNC Masters Projesini Taçlandırdı

GNC Makina'nın düzenlediği CNC Masters Yarışması, PRİDA 2025 Ödülleri'nde İşveren Markası İletişimi kategorisinde ödül aldı. Proje, nitelikli insan kaynağına yönelik önemli bir çözüm sunuyor.
Gündem

Gazze Can Kaybı 72 Bin 73’e Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze'de 7 yaralının hastanelere ulaştığını bildirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı ise 72 bin 73'e yükseldi.
Gündem

Bebek Giyiminde Kalite ve Konforun Önemi

Yeni ebeveyn olmak, hayatınızı köklü bir şekilde dönüştürür; tüm kararlarınız, o sevimli bebeğin ihtiyaçlarına odaklanır.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.