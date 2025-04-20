Alman Teknik Direktör Werner Lorant Vefat Etti

DENEYİMLİ TEKNİK DİREKTÖR HAYATINI KAYBETTİ

2002 yılında Fenerbahçe’yi çalıştıran deneyimli Alman teknik direktör Werner Lorant, yaşamını yitirdi. Bild’de yer alan habere göre, bir buçuk yıldır ciddi bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fenerbahçe’nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97’lik puan ortalaması elde etmişti. Alman teknik adam, sarı-lacivertli ekibin tarihine geçen 6-0’lık Galatasaray galibiyetinde takımın başındaki isimdi.

SON GÖREVİ AVUSTURYA’DA OLDU

1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih’i çalıştıran Lorant, Türkiye’de 2002’de Fenerbahçe dışında aynı zamanda Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa’da da görev yaptı. Lorant, son olarak 2019 yılında Avusturya ekibi FC Hallein’da çalıştı.

FENERBAHÇE’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından Lorant için bir mesaj yayınladı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”