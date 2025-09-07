Almanya, 10 Milyar Euro Yatırım Yapacak

GÜVENLİK VE SAVUNMA HARCADILARINI ARTIRMA YATIRIMLARI

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında güvenlik ve savunma harcamalarını artırma kararı aldı. Sivil halkı olası Rus saldırılarından korumak amacıyla planladığı 1 milyon kişilik sığınak projesi, Haziran ayında kamuoyuna yansıdı. Ülkenin savaşlar, krizler ve afetler için hazırlık eylem planı belirlendi.

BÜYÜK BİR YATIRIM ALANI

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, afet koruma sisteminin genişletilmesi için 10 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. Bu fon, mevcut yasama döneminin sonunda olan 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, ek sığınaklar ve yaklaşık 1500 afet yardım aracı finansmanında kullanılacak.

UYARI SİSTEMLERİ VE KOORDİNASYON

Dobrindt’in verdiği bilgilere göre, federal hükümet, eyalet yönetimleri ve yerel belediyeler arasında eşgüdümü artıracak mobil komuta merkezleri kurulacak. Ülke genelinde etkinliği olmayan veya mevcut olmayan sirenler tekrar işlevsel hale getirilecek. Mobil erken uyarı sistemleri, cep telefonları uygulamalarıyla uyumlu duruma getirilecek ve hızlı bir şekilde çalışması sağlanacak.

YENİ SİĞINAKLAR VE KRİZ TATBİKATLARI

Ayrıca, arama ve kurtarma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için ağır ekipman satın alınacak. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusunun katılımıyla ortak kriz tatbikatları yapılacak. Eylem planına uygun olarak yeni sığınakların oluşturulması ve mevcut sığınakların genişletilmesi de hedefleniyor.

Almanya, kriz ve afetlere hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak her yıl Eylül ayında düzenlediği ulusal uyarı gününde 11 Eylül Perşembe günü yerel saatle 11.00’de sirenlerin bir dakikalık test alarmı için çalması planlanıyor. Bu tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyor. Ulusal uyarı günü sırasında televizyonlar ve radyolar aynı anda uyarı bildirimleri yayımlayacak, akıllı telefonlara bildirimler gönderilecek.

1 MİLYON KİŞİLİK SIĞINAK PROJESİ

Haziran ayında duyurulan planla Almanya, Rusya’dan gelebilecek tehditlere karşı 1 milyon kişilik sığınak inşasını hedefliyor. Ülke genelinde batıda yer alan ve yaklaşık 480 bin kişiye yetecek 579 kamu sığınağının bulunduğu tespit edildi. Bu stratejik adım, halkın kriz anlarında doğru bilgiye erişimini sağlamak amacıyla uyarı sistemlerinin etkinliğini test etmeyi hedefliyor.