Almanya Başbakanı Merz, Fransa’ya gitti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Federal Meclisi’nde yemin ettikten sonra resmi olarak görevine başladı. Merz, her şansölyenin ilk yurt dışı ziyareti olarak komşu ülke Fransa’yı tercih etti. Öğle saatlerinde Fransa’ya ulaşan Merz, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

İKİ LİDERİN GÜNDEMİ

Görüşmede, Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve düzensiz göç gibi önemli konular masaya yatırıldı. İki lider, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki dış politika değişikliklerinin ardından Avrupa’nın güvenliği ve transatlantik ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirerek ortak stratejiler oluşturma kararlılığını vurguladı. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Macron, “Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar sağlamak için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız” dedi.

DOSTLUĞA YENİ BİR IVME KAZANDIRACAKLAR

Almanya Başbakanı Merz, Macron’a yaptığı misafirperverlik için teşekkür etti ve ilk yurt dışı ziyaretini Fransa’ya yapmanın önemini dile getirdi. Merz, iki ülkenin rekabet gücünü artırmak için daha yakın işbirliği yapmaları gerektiğini belirterek, “Bu nedenle Emmanuel Macron ve ben, Fransa-Almanya dostluğuna yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avrupa’nın güvenlik ve savunma yeteneklerini güçlendirmek için ortak önlemler alacaklarını da sözlerine ekledi.

UKRAYNA’YA DESTEK DEVAM EDECEK

Merz, Fransa-Almanya Savunma Konseyi’nin güçlendirilmesi ve silahlanma işbirliğinin derinleştirilmesinin de görüşmelerde ele alındığını ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise “Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya desteği sürecek” dedi. Merz, önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya bir ziyaret yapmayı planladığını da açıkladı.

Macron’un Rusya’nın muhtemel bir ateşkese ilişkin söyledikleri üzerine, Merz de önceden bir barış gücü oluşturulması durumunda Almanya’nın bu misyona katılabileceğini belirtti. “Savaşın bitip bitmeyeceğine ilişkin karar Moskova’nındır” vurgusunu da yaptı. Ayrıca, bölgedeki gerginlik konusunda endişelerini dile getirerek, Gazze’deki insani durumun ciddiyetine dikkat çekti.

POLONYA ZİYARETİ

Merz, Fransa’daki görüşmelerinin ardından, akşam saatlerinde Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yapılacak görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve savaştan kaynaklanan düzensiz göç konularının ele alınması bekleniyor. Merz, göreve gelmesiyle birlikte sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve geri gönderme uygulamalarının artırılacağını açıkladı. Ancak Polonya, Almanya’nın alacağı bu önlemler konusunda kuşku taşıyor.