Almanya Başbakanı Merz, Polonya’da

ALMANYA BAŞBAKANI FRIEDRICH MERZ’İN POLONYA ZİYARETİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa’ya gerçekleştirdiği yurtdışı ziyaretinden sonra Polonya’ya geldi. Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte ikili ilişkiler, düzensiz göç, savunma ve Avrupa Birliği’nin (AB) geleceği konularını ele almak üzere bir görüşme düzenledi. Görüşmenin ardından, iki lider ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

RUSYA’NIN SÜREKLİ TEHDİT OLDUĞU VURGUSU

Konuşmasına, Polonya’ya yaşattığı acıları unutmadığını belirterek başlayan Merz, Berlin’de kısa süre içinde 2. Dünya Savaşı Anıtı’nın açılacağını ifade etti. Merz, günümüzde Avrupa ve NATO için en büyük tehdidin Rusya olduğunu belirterek, “Rusya, güvenliğimiz ve Transatlantik ilişkilerimiz için en büyük tehdit olmaya devam ediyor” dedi.

CAYDIRICILIK POTANSİYELİNE DESTEK

Merz, Polonya’nın Rusya ve Belarus’a komşu olması nedeniyle tehlike altında olduğunu vurgulayarak, “Caydırıcılık potansiyelimizin hızlı ve etkili şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Polonya bu alanda büyük çaba sarf ediyor ve bunu tüm NATO adına yapıyor” şeklinde konuştu. Almanya’nın savunmaya büyük yatırımlar gerçekleştirebilmek için “borçlanma frenini” sınırlayan anayasa değişikliğine gittiğini hatırlatan Merz, güvenlik, savunma ve göç konularındaki ortak kaygıları dile getirdi.

AVRUPA’NIN ORTAK GÖREVİ

Sınır kontrollerinin komşu ülkelerin kabul edebileceği bir şekilde yapılacağını belirten Merz, “Bu sadece Almanya’nın sorunu değil. Bu, birlikte çözmek istediğimiz bir Avrupa sorunu” ifadesini kullandı. Gelecek haftalarda ve aylarda işbirliği yapma niyetini yineledi.

POLANYA’NIN SINIR GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Polonya-Almanya ilişkilerinin güçlenmesi için büyük bir fırsat olduğuna değinen Tusk, Polonya’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırını korumanın tüm Avrupa’nın ortak görevi olduğunu ifade etti. Tusk, insan kaçakçılarının yasa dışı göç yollarını kapattıklarını belirterek, “Sadece anlayış değil, tam destek bekliyoruz” dedi. Ayrıca, Almanya’nın sınır kontrollerini artırma ihtiyacını anlayışla karşıladığını ifade ederken, bu kontrolün AB’nin dış sınırları için geçerli olması gerektiğini vurguladı. Tusk, Merz’den Polonya’nın Rzeszow kentinde konuşlu Alman patriotlarının süresinin yılsonuna kadar uzatılmasını da talep etti.