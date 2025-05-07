Almanya Başbakanı Merz, Polonya’ya Geldi

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ’İN POLONYA ZİYARETİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa’ya yaptığı yurtdışı ziyaretinin ardından Polonya’ya geldi. Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, düzensiz göç, savunma ve Avrupa Birliği’nin geleceği ele alındı. İkilinin beraber düzenlediği basın toplantısında Merz, Almanya’nın Polonya’ya yaşattığı acıları unutmadığını vurguladı ve Berlin’de 2. Dünya Savaşı Anıtı’nın yakında açılacağını belirtti. Merz, “Bugün Avrupa ve NATO için en büyük tehdit Rusya” diye konuştu.

POLONYA’NIN STRATEJİK ROLÜ

Polonya’nın Rusya ve Belarus’a komşu olması nedeniyle özellikle tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Merz, “Caydırıcılık potansiyelimizin hızlı ve etkili şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Polonya bu alanda büyük çaba sarf ediyor ve bunu tüm NATO adına yapıyor” dedi. Almanya’nın savunmaya milyarlarca euro yatırım yapabilmesi için anayasa değişikliğine gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Merz, güvenlik ve savunma konuları ile göç ve Avrupa Birliği’nin dış sınırlarının korunması konularında iki ülkenin ortak kaygıları olduğunu belirtti. Ayrıca “Bu sadece Almanya’nın sorunu değil. Bu birlikte çözmek istediğimiz bir Avrupa sorunu” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNE VURGULADI

Polonya-Almanya ilişkilerini güçlendirmek için gerçek bir fırsat olduğuna dikkati çeken Tusk, Polonya’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırının korunmasının Avrupa’nın ortak görevi olduğunu belirtti. Tusk, “Sadece anlayış değil, bu görevlerde tam destek bekliyoruz” dedi. Almanya’nın sınır kontrollerini artırma ihtiyacını anlayışla karşıladığını söyleyen Tusk, bu kontrolün Avrupa Birliği’nin dış sınırları için geçerli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Tusk, Merz’den Polonya’nın Rzeszow kentinde konuşlu olan Alman patriotlarının kullanım süresinin yılsonuna kadar uzatılması talebinde bulundu.